Программа передач канала Звезда на 22 марта 2022 года

Телепрограмма канала Звезда. Расписание программ на телеканале 22 марта 2022 года.



22.03.2022



01:35 Первый троллейбус. Фильм

03:00 Особый отдел. Контрразведка

03:40 Сделано в СССР

03:50 Высший пилотаж. 1-я - 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:25 Трактир на Пятницкой

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Не факт!

14:00 Военные новости

14:05 Высший пилотаж. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:45 Специальный репортаж

19:00 Открытый эфир

20:40 Война миров. Киллеры британской короны

21:25 Улика из прошлого

22:15 Новости дня

22:30 «Между тем» с Наталией Метлиной

22:55 Легенды армии с Александром Маршалом. Константин Вершинин

23:45 Закон и порядок. Отдел оперативных расследований. 3-я и 4-я серии



В программе передач канала Звезда возможны изменения.