Программа передач Первого канала на 22 марта 2022 года

Телепрограмма Первого канала. Расписание программ на телеканале 22 марта 2022 года.
22.03.2022
01:00 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:25 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
22:00 «Янычар». 6-я серия
22:55 Большая игра
23:55 «Документальное расследование Михаила Леонтьева «Большая игра». Фильм 2-й
В программе передач Первого канала сегодня возможны изменения.