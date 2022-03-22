Программа передач ТВЦ на 22 марта 2022 года. Сегодня в телепрограмме ТВЦ

Телепрограмма канала ТВЦ на сегодня. Расписание программ на телеканале 22 марта 2022 года. В эфире ТВЦ сегодня будут транслироваться следующие передачи.



22.03.2022



00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Хроники московского быта. Юбилей генсека

01:25 Прощание. Алексей Булдаков

02:05 Женщины эпохи больших соблазнов. Марлен Дитрих. Возвращение невозможно

02:45 Петровка, 38

03:00 Анна-детективъ-4. 5-я серия

03:43 Анна-детективъ-4. 6-я серия

04:30 Театральные встречи. Театр имени Моссовета

06:00 Настроение

08:40 Доктор И... Гормональное расписание

09:10 Предлагаемые обстоятельства. 3-я серия - «Свадьба»

10:07 Предлагаемые обстоятельства. 4-я серия - «Свадьба»

11:05 Петровка, 38

11:30 События

11:50 Пуаро Агаты Кристи. Смерть лорда Эджвара

13:40 Мой герой. Андрей Державин

14:30 События

14:55 Город новостей

15:10 Анна-детективъ-4. 7-я серия

16:03 Анна-детективъ-4. 8-я серия

16:55 Людмила Гурченко. Брачный марафон

17:50 События

18:20 Сельский детектив. Иголка в стоге сена. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Закон и порядок

23:05 Игорь Тальков. Игра в пророка

00:00 События. 25-й час



В программе передач СТС сегодня возможны изменения.