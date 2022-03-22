Программа передач ТВЦ на 22 марта 2022 года. Сегодня в телепрограмме ТВЦ

Телепрограмма канала ТВЦ на сегодня. Расписание программ на телеканале 22 марта 2022 года. В эфире ТВЦ сегодня будут транслироваться следующие передачи.
22.03.2022
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Хроники московского быта. Юбилей генсека
01:25 Прощание. Алексей Булдаков
02:05 Женщины эпохи больших соблазнов. Марлен Дитрих. Возвращение невозможно
02:45 Петровка, 38
03:00 Анна-детективъ-4. 5-я серия
03:43 Анна-детективъ-4. 6-я серия
04:30 Театральные встречи. Театр имени Моссовета
06:00 Настроение
08:40 Доктор И... Гормональное расписание
09:10 Предлагаемые обстоятельства. 3-я серия - «Свадьба»
10:07 Предлагаемые обстоятельства. 4-я серия - «Свадьба»
11:05 Петровка, 38
11:30 События
11:50 Пуаро Агаты Кристи. Смерть лорда Эджвара
13:40 Мой герой. Андрей Державин
14:30 События
14:55 Город новостей
15:10 Анна-детективъ-4. 7-я серия
16:03 Анна-детективъ-4. 8-я серия
16:55 Людмила Гурченко. Брачный марафон
17:50 События
18:20 Сельский детектив. Иголка в стоге сена. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Закон и порядок
23:05 Игорь Тальков. Игра в пророка
00:00 События. 25-й час
В программе передач СТС сегодня возможны изменения.