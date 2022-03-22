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Программа передач Россия 1 на 22 марта 2022 года


Телепрограмма канала Россия 1. Расписание программ на телеканале 22 марта 2022 года.

22.03.2022

01:00 Земский доктор. 1-я и 2-я серии
02:45 Семейный детектив. 35-я серия - «Голый король»
03:35 Семейный детектив. 36-я серия - «Звезда шансона»
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
00:00 Годунов. Продолжение. 7-я серия

В программе передач Россия 1 сегодня возможны изменения.









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