Программа передач Россия 1 на 22 марта 2022 года

Телепрограмма канала Россия 1. Расписание программ на телеканале 22 марта 2022 года.



22.03.2022



01:00 Земский доктор. 1-я и 2-я серии

02:45 Семейный детектив. 35-я серия - «Голый король»

03:35 Семейный детектив. 36-я серия - «Звезда шансона»

05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

00:00 Годунов. Продолжение. 7-я серия



В программе передач Россия 1 сегодня возможны изменения.



















Программа передач Россия 1 на 21 марта 2022 года



