Программа передач канала Домашний на 22 марта 2022 года. Сегодня в телепрограмме Домашнего

Телепрограмма канала Домашний на сегодня. Расписание программ на телеканале 22 марта 2022 года. В эфире Домашнего сегодня будут транслироваться следующие передачи.



22.03.2022



01:00 Эффект Матроны. История Анны Макаровой

06:05 По делам несовершеннолетних

09:00 Давай разведёмся!

10:00 Тест на отцовство

12:15 Понять. Простить. «Актриса». «Объект желания»

13:20 Порча. Верный пёс

13:50 Знахарка. Отрезанный ломоть

14:25 Верну любимого. Спасибо, не надо

15:00 Референт. 1-я - 4-я серии

19:00 Отпуск в сосновом лесу. 1-я - 4-я серии

23:10 Женский доктор-2. 53-я серия - «Развиртуализация». 54-я серия - «Кровь с молоком»



В программе передач канала «Домашний» возможны изменения.