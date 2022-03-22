Программа передач канала Домашний на 22 марта 2022 года

Телепрограмма канала Домашний. Расписание программ на телеканале 22 марта 2022 года.
22.03.2022
01:00 Эффект Матроны. История Анны Макаровой
06:05 По делам несовершеннолетних
09:00 Давай разведёмся!
10:00 Тест на отцовство
12:15 Понять. Простить. «Актриса». «Объект желания»
13:20 Порча. Верный пёс
13:50 Знахарка. Отрезанный ломоть
14:25 Верну любимого. Спасибо, не надо
15:00 Референт. 1-я - 4-я серии
19:00 Отпуск в сосновом лесу. 1-я - 4-я серии
23:10 Женский доктор-2. 53-я серия - «Развиртуализация». 54-я серия - «Кровь с молоком»
В программе передач канала «Домашний» возможны изменения.