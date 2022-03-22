Программа передач РЕН ТВ на 22 марта 2022 года. Сегодня в эфире РЕН ТВ

Телепрограмма канала РЕН ТВ на сегодня. Расписание программ на телеканале 22 марта 2022 года.
22.03.2022
00:30 Прибытие. Фильм
02:35 Люси в небесах. Фильм
04:30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко»
06:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Снегоуборщик. Фильм
22:10 Водить по-русски
23:00 Новости
23:25 Знаете ли вы, что?
В программе передач РЕН ТВ сегодня возможны изменения.