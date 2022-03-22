Программа передач ТНТ на 22 марта 2022 года. ТВ программа канала ТНТ сегодня

Телепрограмма канала ТНТ на сегодня. Расписание программ на телеканале 22 марта 2022 года. В эфире ТНТ сегодня будут транслироваться следующие передачи.



22.03.2022



01:05 «Отель «Белград». Фильм

02:50 Такое Кино! 413-я серия

03:10 Импровизация. 147-я серия

04:00 Comedy Баттл. 13-я серия

04:45 Открытый микрофон. Сезон 2. 35-я серия

05:35 Открытый микрофон. Сезон 2. 36-я серия

06:20 Однажды в России. Спецдайджест. 32-я - 34-я серии

09:00 Универ. Новая общага. 191-я - 200-я серии

14:00 СашаТаня. 41-я - 47-я серии

17:30 Патриот. Сезон 2. 23-я - 27-я серии

20:00 Исправление и наказание. 6-я серия

20:30 Исправление и наказание. 7-я серия

21:00 Год культуры. Сезон 2. 23-я серия

21:30 Год культуры. Сезон 2. 24-я серия

22:00 Импровизация. Сезон 7. 216-я серия

23:00 Самый лучший день. Фильм



В программе передач ТНТ сегодня возможны изменения.