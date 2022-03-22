Программа передач НТВ на 22 марта 2022 года

Телепрограмма канала НТВ. Расписание программ на телеканале 22 марта 2022 года.
22.03.2022
03:35 Береговая охрана-2. «Стрела Купидона», 1-я и 2-я серии
04:55 Возвращение Мухтара-2. «Второй шанс». «Золотая собака»
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. «Своя среди чужих», 1-я и 2-я серии. «Должница», 1-я и 2-я серии («Морские дьяволы. Смерч. Судьбы-2»)
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. «Своя среди чужих», 1-я и 2-я серии. «Должница», 1-я и 2-я серии («Морские дьяволы. Смерч. Судьбы-2»)
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:15 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Порт. 4-я - 6-я серии
23:15 Сегодня в Москве
23:40 Пёс-3. «Похищение». «Дело врачей». «Исчезновение». «Дом с привидениями»
В программе передач НТВ сегодня возможны изменения.