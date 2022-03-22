Программа передач НТВ на 22 марта 2022 года

Телепрограмма канала НТВ. Расписание программ на телеканале 22 марта 2022 года.



22.03.2022



03:35 Береговая охрана-2. «Стрела Купидона», 1-я и 2-я серии

04:55 Возвращение Мухтара-2. «Второй шанс». «Золотая собака»

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. «Своя среди чужих», 1-я и 2-я серии. «Должница», 1-я и 2-я серии («Морские дьяволы. Смерч. Судьбы-2»)

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. «Своя среди чужих», 1-я и 2-я серии. «Должница», 1-я и 2-я серии («Морские дьяволы. Смерч. Судьбы-2»)

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:15 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Порт. 4-я - 6-я серии

23:15 Сегодня в Москве

23:40 Пёс-3. «Похищение». «Дело врачей». «Исчезновение». «Дом с привидениями»



В программе передач НТВ сегодня возможны изменения.



















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