Программа передач Матч ТВ на 22 марта 2022 года

Телепрограмма канала Матч ТВ. Расписание программ на телеканале 22 марта 2022 года. В эфире Матч ТВ сегодня будут транслироваться следующие передачи.
22.03.2022
01:20 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее
02:00 Человек из футбола
02:25 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. УНИКС (Казань) - «Зенит» (Санкт-Петербург)
03:55 Наши иностранцы
04:25 Новости
04:30 Футбол. Российская Премьер-лига. Обзор
05:20 Громко
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 Специальный репортаж
09:25 Большой босс
11:30 Есть тема!
12:30 Новости
12:35 Специальный репортаж
12:55 Главная дорога
13:55 Максимальный срок
14:50 Новости
14:55 Максимальный срок
16:00 Последний самурай
19:00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад». «Спартак» - СКА. Прямой эфир
21:45 Все на Матч!
22:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Маккаби» (Израиль) - «Милан» (Италия). Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
В программе передач Матч ТВ сегодня возможны изменения.