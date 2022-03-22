Программа передач Матч ТВ на 22 марта 2022 года

Телепрограмма канала Матч ТВ. Расписание программ на телеканале 22 марта 2022 года. В эфире Матч ТВ сегодня будут транслироваться следующие передачи.



22.03.2022



01:20 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее

02:00 Человек из футбола

02:25 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. УНИКС (Казань) - «Зенит» (Санкт-Петербург)

03:55 Наши иностранцы

04:25 Новости

04:30 Футбол. Российская Премьер-лига. Обзор

05:20 Громко

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:00 Новости

09:05 Специальный репортаж

09:25 Большой босс

11:30 Есть тема!

12:30 Новости

12:35 Специальный репортаж

12:55 Главная дорога

13:55 Максимальный срок

14:50 Новости

14:55 Максимальный срок

16:00 Последний самурай

19:00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад». «Спартак» - СКА. Прямой эфир

21:45 Все на Матч!

22:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Маккаби» (Израиль) - «Милан» (Италия). Прямой эфир

00:00 Все на Матч!



В программе передач Матч ТВ сегодня возможны изменения.



















Программа передач Матч ТВ на 21 марта 2022 года



