Программа передач «Мосфильм. Золотая коллекция» на 22 марта 2022 года. Что смотреть на Золотой коллекции

Телепрограмма «Мосфильм. Золотая коллекция» на сегодня. Расписание программ на телеканале 22 марта 2022 года. В эфире сегодня будут транслироваться следующие передачи.
22.03.2022
00:30 Формула любви
02:00 Джентльмены удачи
03:20 Кадриль
04:40 Тайны следствия-7: 1-я и 2-я серии — «Дорогой подарок»
06:20 Дни Турбиных
10:10 Жена керосинщика
12:00 Дело № 306
13:30 Пес Барбос и необычный кросс
13:40 Здравствуйте, я ваша тетя!
15:30 Чародеи
18:15 Тайны следствия-7: 1-я и 2-я серии — «Лучший способ защиты»
20:00 Экипаж
22:35 Ко мне, Мухтар!
00:00 Кадриль
В программе передач канала «Мосфильм. Золотая коллекция» возможны изменения.