Программа передач «Мосфильм. Золотая коллекция» на 22 марта 2022 года. Что смотреть на Золотой коллекции

Телепрограмма «Мосфильм. Золотая коллекция» на сегодня. Расписание программ на телеканале 22 марта 2022 года. В эфире сегодня будут транслироваться следующие передачи.



22.03.2022



00:30 Формула любви

02:00 Джентльмены удачи

03:20 Кадриль

04:40 Тайны следствия-7: 1-я и 2-я серии — «Дорогой подарок»

06:20 Дни Турбиных

10:10 Жена керосинщика

12:00 Дело № 306

13:30 Пес Барбос и необычный кросс

13:40 Здравствуйте, я ваша тетя!

15:30 Чародеи

18:15 Тайны следствия-7: 1-я и 2-я серии — «Лучший способ защиты»

20:00 Экипаж

22:35 Ко мне, Мухтар!

00:00 Кадриль



В программе передач канала «Мосфильм. Золотая коллекция» возможны изменения.