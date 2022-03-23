Программа передач канала Звезда на 23 марта 2022 года. Сегодня в эфире Звезды

Программапередач канала Звезда на сегодня. Расписание телепрограмм на телеканале 23 марта 2022 года. В эфире канала Звезда сегодня будут транслироваться следующие передачи.



23.03.2022



01:35 Трактир на Пятницкой. Фильм

03:05 Вторая мировая. Русское сопротивление

03:50 Высший пилотаж. 5-я - 8-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Специальный репортаж

09:40 Бармен из «Золотого якоря». Фильм

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Не факт!

14:00 Военные новости

14:05 Высший пилотаж. 9-я - 12-я серии

18:00 Новости дня

18:45 Специальный репортаж

19:00 Открытый эфир

20:40 Война миров. Катуков против Гудериана

21:25 Секретные материалы

22:15 Новости дня

22:30 «Между тем» с Наталией Метлиной

22:55 Главный день. Автомат Калашникова

23:45 Закон и порядок. Отдел оперативных расследований. 5-я и 6-я серии



В программе передач канала Звезда возможны изменения.