Программа передач канала Звезда на 23 марта 2022 года. Сегодня в эфире Звезды

Программапередач канала Звезда на сегодня. Расписание телепрограмм на телеканале 23 марта 2022 года. В эфире канала Звезда сегодня будут транслироваться следующие передачи.
23.03.2022
01:35 Трактир на Пятницкой. Фильм
03:05 Вторая мировая. Русское сопротивление
03:50 Высший пилотаж. 5-я - 8-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Специальный репортаж
09:40 Бармен из «Золотого якоря». Фильм
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Не факт!
14:00 Военные новости
14:05 Высший пилотаж. 9-я - 12-я серии
18:00 Новости дня
18:45 Специальный репортаж
19:00 Открытый эфир
20:40 Война миров. Катуков против Гудериана
21:25 Секретные материалы
22:15 Новости дня
22:30 «Между тем» с Наталией Метлиной
22:55 Главный день. Автомат Калашникова
23:45 Закон и порядок. Отдел оперативных расследований. 5-я и 6-я серии
В программе передач канала Звезда возможны изменения.