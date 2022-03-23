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Программа передач СТС на 23 марта 2022 года. Сегодня в эфире СТС


Программа передач канала СТС на сегодня. Расписание программ на телеканале 23 марта 2022 года. В эфире СТС сегодня будут транслироваться следующие передачи.

23.03.2022

00:35 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком
01:35 Побег из Шоушенка. Фильм
03:55 Воронины. Сезон 18. 3-я - 6-я серии
05:30 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 202-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 203-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 205-я серия
06:05 Три кота. Теннис с папой
06:10 Три кота. Маленькие гонки
06:15 Форсаж: Шпионские гонки
06:35 Форсаж: Шпионские гонки
07:00 Том и Джерри
08:00 Модный синдикат
09:00 Воронины. Сезон 24. 12-я - 16-я серии
11:30 Уральские пельмени. #всепозакону
12:05 Не дрогни! Сезон 1. 3-я серия
13:00 Не дрогни! Сезон 1. 4-я серия
13:55 Люди Икс. Фильм
15:55 Железный человек 2. Фильм
18:30 Модный синдикат
20:00 Железный человек 3. Фильм
22:35 Люди Икс-2. Фильм

В программе передач СТС сегодня возможны изменения.









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