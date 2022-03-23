Программа передач СТС на 23 марта 2022 года. Сегодня в эфире СТС

Программа передач канала СТС на сегодня. Расписание программ на телеканале 23 марта 2022 года. В эфире СТС сегодня будут транслироваться следующие передачи.



23.03.2022



00:35 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком

01:35 Побег из Шоушенка. Фильм

03:55 Воронины. Сезон 18. 3-я - 6-я серии

05:30 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 202-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 203-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 205-я серия

06:05 Три кота. Теннис с папой

06:10 Три кота. Маленькие гонки

06:15 Форсаж: Шпионские гонки

06:35 Форсаж: Шпионские гонки

07:00 Том и Джерри

08:00 Модный синдикат

09:00 Воронины. Сезон 24. 12-я - 16-я серии

11:30 Уральские пельмени. #всепозакону

12:05 Не дрогни! Сезон 1. 3-я серия

13:00 Не дрогни! Сезон 1. 4-я серия

13:55 Люди Икс. Фильм

15:55 Железный человек 2. Фильм

18:30 Модный синдикат

20:00 Железный человек 3. Фильм

22:35 Люди Икс-2. Фильм



В программе передач СТС сегодня возможны изменения.