ТВЦ. Программа передач канала на 23 марта 2022 года. Сегодня в эфире

Программа передач канала ТВЦ на сегодня. Расписание программ на телеканале 23 марта 2022 года. В эфире ТВЦ сегодня будут транслироваться следующие передачи.



23.03.2022



00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:50 Хроники московского быта. Похороны еды

01:30 Преступления, которых не было

02:10 Джек и Джеки. Проклятье Кеннеди

02:50 Петровка, 38

03:10 Анна-детективъ-4. 7-я серия

03:54 Анна-детективъ-4. 8-я серия

04:35 Сергей Маковецкий. Неслучайные встречи

05:20 Мой герой. Андрей Державин

06:00 Настроение

08:40 Доктор И... Камни поджелудочной железы

09:10 Предлагаемые обстоятельства. 5-я серия - «Богатый наследник»

10:06 Предлагаемые обстоятельства. 6-я серия - «Богатый наследник»

11:05 Петровка, 38

11:30 События

11:50 Пуаро Агаты Кристи. Зло под солнцем

13:40 Мой герой. Роман Прыгунов

14:30 События

14:55 Город новостей

15:10 Анна-детективъ-5. 1-я серия

16:03 Анна-детективъ-5. 2-я серия

16:55 Эдуард Успенский. Тиран из Простоквашино

17:50 События

18:20 Сельский детектив. Ловушка для мертвеца. 1-я серия

19:15 Сельский детектив. Ловушка для мертвеца. 2-я серия

20:11 Сельский детектив. Ограбление по-ольховски. 1-я серия

21:06 Сельский детектив. Ограбление по-ольховски. 2-я серия

22:00 События

22:35 Хватит слухов! 39-й выпуск

23:05 Прощание. Игорь Кириллов

00:00 События. 25-й час



В программе передач СТС сегодня возможны изменения.



















Программа передач ТВЦ на 22 марта 2022 года Программа передач ТВЦ на 21 марта 2022 года



