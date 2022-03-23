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ТВЦ. Программа передач на 23 марта 2022 года. Сегодня в эфире


Телепрограмма ТВЦ на сегодня. Расписание программы передач на телеканале ТВЦ на 23 марта 2022 года.

Программа передач ТВЦ на 23.03.2022

00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:50 Хроники московского быта. Похороны еды
01:30 Преступления, которых не было
02:10 Джек и Джеки. Проклятье Кеннеди
02:50 Петровка, 38
03:10 Анна-детективъ-4. 7-я серия
03:54 Анна-детективъ-4. 8-я серия
04:35 Сергей Маковецкий. Неслучайные встречи
05:20 Мой герой. Андрей Державин
06:00 Настроение
08:40 Доктор И... Камни поджелудочной железы
09:10 Предлагаемые обстоятельства. 5-я серия - «Богатый наследник»
10:06 Предлагаемые обстоятельства. 6-я серия - «Богатый наследник»
11:05 Петровка, 38
11:30 События
11:50 Пуаро Агаты Кристи. Зло под солнцем
13:40 Мой герой. Роман Прыгунов
14:30 События
14:55 Город новостей
15:10 Анна-детективъ-5. 1-я серия
16:03 Анна-детективъ-5. 2-я серия
16:55 Эдуард Успенский. Тиран из Простоквашино
17:50 События
18:20 Сельский детектив. Ловушка для мертвеца. 1-я серия
19:15 Сельский детектив. Ловушка для мертвеца. 2-я серия
20:11 Сельский детектив. Ограбление по-ольховски. 1-я серия
21:06 Сельский детектив. Ограбление по-ольховски. 2-я серия
22:00 События
22:35 Хватит слухов! 39-й выпуск
23:05 Прощание. Игорь Кириллов
00:00 События. 25-й час

В программе передач СТС сегодня возможны изменения.









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