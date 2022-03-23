Россия 1. Программа передач канала на 23 марта 2022 года. Сегодня в эфире

Программа передач канала Россия 1 на сегодня. Расписание программ на телеканале 23 марта 2022 года. В эфире Россия 1 сегодня будут транслироваться следующие передачи.



23.03.2022



00:00 Годунов. Продолжение. 7-я серия

01:00 Земский доктор. 3-я и 4-я серии

02:45 Семейный детектив. 37-я серия - «Несостоявшаяся рыбалка»

03:35 Семейный детектив. 38-я серия - «Няня»

05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

00:00 Годунов. Продолжение. 8-я серия



В программе передач Россия 1 сегодня возможны изменения.



















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