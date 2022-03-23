Программа передач канала Домашний на 23 марта 2022 года. Сегодня в эфире Домашнего

Программа передач канала Домашний на сегодня. Расписание программ на телеканале 23 марта 2022 года. В эфире Домашнего сегодня будут транслироваться следующие передачи.



23.03.2022



01:05 Эффект Матроны. История Ольги Туровой

06:05 По делам несовершеннолетних

06:30 По делам несовершеннолетних

08:55 Давай разведёмся!

09:55 Тест на отцовство

12:10 Понять. Простить. «Партнёрские роды». «Нежеланный ребёнок»

13:15 Порча. Он предвидел смерть

13:45 Знахарка. Первая скрипка

14:20 Верну любимого. Куклы

14:55 Аквамарин. 1-я - 4-я серии

19:00 Любовь без права передачи. 1-я - 4-я серии

23:15 Женский доктор-2. 55-я серия - «Эффект близнецов». 56-я серия - «Замкнутый круг»



В программе передач канала «Домашний» возможны изменения.