Программа передач канала Домашний на 23 марта 2022 года. Сегодня в эфире Домашнего

Программа передач канала Домашний на сегодня. Расписание программ на телеканале 23 марта 2022 года. В эфире Домашнего сегодня будут транслироваться следующие передачи.
23.03.2022
01:05 Эффект Матроны. История Ольги Туровой
06:05 По делам несовершеннолетних
06:30 По делам несовершеннолетних
08:55 Давай разведёмся!
09:55 Тест на отцовство
12:10 Понять. Простить. «Партнёрские роды». «Нежеланный ребёнок»
13:15 Порча. Он предвидел смерть
13:45 Знахарка. Первая скрипка
14:20 Верну любимого. Куклы
14:55 Аквамарин. 1-я - 4-я серии
19:00 Любовь без права передачи. 1-я - 4-я серии
23:15 Женский доктор-2. 55-я серия - «Эффект близнецов». 56-я серия - «Замкнутый круг»
В программе передач канала «Домашний» возможны изменения.