Программа передач РЕН ТВ на 23 марта 2022 года. Сегодня в эфире РЕН ТВ

Программа передач канала РЕН ТВ на сегодня. Расписание программ на телеканале 23 марта 2022 года. В эфире РЕН ТВ сегодня будут транслироваться следующие передачи.
23.03.2022
00:30 Ниндзя 2. Фильм
02:15 Самые шокирующие гипотезы
03:00 Тайны Чапман
04:35 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко»
06:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Малышка с характером. Фильм
22:00 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
В программе передач РЕН ТВ сегодня возможны изменения.