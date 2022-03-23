Программа передач ТНТ на 23 марта 2022 года. Сегодня в эфире ТНТ

Программа передач канала ТНТ на сегодня. Расписание программ на телеканале 23 марта 2022 года. В эфире ТНТ сегодня будут транслироваться следующие передачи.



23.03.2022



01:05 Громкая связь. Фильм

02:40 Импровизация. Сезон 5. 148-я серия

03:30 Comedy Баттл. 14-я серия

04:15 Открытый микрофон. Сезон 2. 37-я - 39-я серии

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 35-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 36-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 37-я серия

09:00 Универ. Сезон 7. 256-я - 265-я серии

14:00 СашаТаня. 48-я - 54-я серии

17:30 Патриот. Сезон 2. 28-я - 32-я серии

20:00 Исправление и наказание. 7-я серия

20:30 Исправление и наказание. 8-я серия

21:00 Год культуры. Сезон 2. 25-я серия

21:30 Год культуры. Сезон 2. 26-я серия

22:00 Однажды в России. Сезон 8. 204-я серия

23:00 Легок на помине. Фильм



В программе передач ТНТ сегодня возможны изменения.