Программа передач НТВ на 23 марта 2022 года. Сегодня в эфире НТВ

Программа передач канала НТВ на сегодня. Расписание программ на телеканале 23 марта 2022 года. В эфире сегодня будут транслироваться следующие передачи.



23.03.2022



03:25 Береговая охрана-2. «Резидент», 1-я и 2-я серии

04:55 Возвращение Мухтара-2. «Перевод в никуда». «Букет для Джульетты»

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы 2. «Подшефная», 1-я и 2-я серии. «Лабиринт», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы 2. «Подшефная», 1-я и 2-я серии. «Лабиринт», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:15 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Порт. 7-я - 9-я серии

23:15 Сегодня в Москве

23:40 Пёс-3. «Двойник«. «Осторожно, Моника». «Лекарство от здоровья». «Купите жену»



В программе передач НТВ сегодня возможны изменения.