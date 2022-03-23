Матч ТВ. Программа передач канала на 23 марта 2022 года. Сегодня в эфире

Программа передач канала Матч ТВ на сегодня. Расписание программ на телеканале 23 марта 2022 года. В эфире Матч ТВ сегодня будут транслироваться следующие передачи.
23.03.2022
00:00 Все на Матч!
00:40 Есть тема!
01:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее
02:00 Голевая неделя
02:25 Оседлай свою мечту
03:55 Правила игры
04:25 Новости
04:30 Мэнни
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 Специальный репортаж
09:25 Максимальный срок
11:30 Есть тема!
12:30 Новости
12:35 Специальный репортаж
12:55 Главная дорога
14:00 Последний из лучших
14:50 Новости
14:55 Последний из лучших
16:10 Все на Матч!
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». «Салават Юлаев» - «Трактор». Прямой эфир
19:15 Все на Матч!
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад». «Динамо» (Москва) - ЦСКА. Прямой эфир
21:45 Все на Матч!
22:20 Смешанные единоборства. UFC
22:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Монако» (Франция) - «Олимпиакос» (Греция). Прямой эфир
В программе передач Матч ТВ сегодня возможны изменения.