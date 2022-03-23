Программа передач «Мосфильм. Золотая коллекция» на 23 марта 2022 года. Что смотреть на Золотой коллекции

Программа передач «Мосфильм. Золотая коллекция» на сегодня. Расписание программ на телеканале 23 марта 2022 года. В эфире сегодня будут транслироваться следующие передачи.



23.03.2022



00:00 Кадриль

01:30 Охота на лис

03:00 О бедном гусаре замолвите слово

05:40 Тайны следствия-7: 1-я и 2-я серии — «Лучший способ защиты»

07:20 Чучело

09:35 Через тернии к звездам

12:15 За спичками

14:00 Осенний марафон

15:45 Ширли-мырли

18:10 Тайны следствия-7: 1-я и 2-я серии — «Родственные узы»

20:00 Мимино

21:45 Кин-дза-дза!



В программе передач канала «Мосфильм. Золотая коллекция» возможны изменения.