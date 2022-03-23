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Программа передач «Мосфильм. Золотая коллекция» на 23 марта 2022 года. Что смотреть на Золотой коллекции


Программа передач «Мосфильм. Золотая коллекция» на сегодня. Расписание программ на телеканале 23 марта 2022 года. В эфире сегодня будут транслироваться следующие передачи.

23.03.2022

00:00 Кадриль
01:30 Охота на лис
03:00 О бедном гусаре замолвите слово
05:40 Тайны следствия-7: 1-я и 2-я серии — «Лучший способ защиты»
07:20 Чучело
09:35 Через тернии к звездам
12:15 За спичками
14:00 Осенний марафон
15:45 Ширли-мырли
18:10 Тайны следствия-7: 1-я и 2-я серии — «Родственные узы»
20:00 Мимино
21:45 Кин-дза-дза!

В программе передач канала «Мосфильм. Золотая коллекция» возможны изменения.









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