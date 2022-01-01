Программа передач Матч ТВ на 23 марта 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ. Расписание программы передач на телеканале Матч ТВ на 23 марта 2022 года.



Программа передач Матч ТВ на 23 марта



00:00 Все на Матч!

00:40 Есть тема!

01:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее

02:00 Голевая неделя

02:25 Оседлай свою мечту

03:55 Правила игры

04:25 Новости

04:30 Мэнни

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:00 Новости

09:05 Специальный репортаж

09:25 Максимальный срок

11:30 Есть тема!

12:30 Новости

12:35 Специальный репортаж

12:55 Главная дорога

14:00 Последний из лучших

14:50 Новости

14:55 Последний из лучших

16:10 Все на Матч!

16:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». «Салават Юлаев» - «Трактор». Прямой эфир

19:15 Все на Матч!

19:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад». «Динамо» (Москва) - ЦСКА. Прямой эфир

21:45 Все на Матч!

22:20 Смешанные единоборства. UFC

22:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Монако» (Франция) - «Олимпиакос» (Греция). Прямой эфир



В программе передач Матч ТВ возможны изменения.