Программа передач ТНТ на 23 марта 2022 года

Телепрограмма федерального канала ТНТ на 23 марта 2022 года. В эфире ТНТ транслируются следующие передачи.
Программа передач ТНТ на 23 марта
01:05 Громкая связь. Фильм
02:40 Импровизация. Сезон 5. 148-я серия
03:30 Comedy Баттл. 14-я серия
04:15 Открытый микрофон. Сезон 2. 37-я - 39-я серии
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 35-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 36-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 37-я серия
09:00 Универ. Сезон 7. 256-я - 265-я серии
14:00 СашаТаня. 48-я - 54-я серии
17:30 Патриот. Сезон 2. 28-я - 32-я серии
20:00 Исправление и наказание. 7-я серия
20:30 Исправление и наказание. 8-я серия
21:00 Год культуры. Сезон 2. 25-я серия
21:30 Год культуры. Сезон 2. 26-я серия
22:00 Однажды в России. Сезон 8. 204-я серия
23:00 Легок на помине. Фильм
В программе передач ТНТ возможны изменения.