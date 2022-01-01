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Программа передач канала ТНТ в Москве на сегодня 24 марта


Телепрограмма федерального канала ТНТ в Москве на сегодня 24 марта 2022 года. В эфире ТНТ транслируются следующие передачи.

Программа передач ТНТ на сегодня 24 марта

00:40 Без границ. Фильм
02:20 Импровизация. Дайджест. Сезон 5. 149-я серия
03:15 Comedy Баттл. 15-я серия
04:05 Открытый микрофон. Сезон 2. 40-я серия - «Финал»
05:20 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 2. 42-я серия
06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 38-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 39-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 40-я серия
08:30 Перезагрузка. 496-я серия
09:00 Универ. Сезон 7. 266-я - 275-я серии
14:00 СашаТаня. 55-я - 61-я серии
17:30 Патриот. Сезон 2. 33-я - 37-я серии
20:00 Исправление и наказание. 8-я серия
20:30 Исправление и наказание. 9-я серия
21:00 Год культуры. Сезон 2. 27-я серия
21:30 Год культуры. Сезон 2. 28-я серия
22:00 Двое на миллион. Сезон 3. 65-я серия
23:00 Женщины против мужчин: Крымские каникулы. Фильм

В программе передач ТНТ сегодня возможны изменения.









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