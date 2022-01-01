Программа передач ТНТ на 24 марта 2022 года

Телепрограмма федерального канала ТНТ на 24 марта 2022 года. В эфире ТНТ транслируются следующие передачи.



Программа передач ТНТ на 24 марта



00:40 Без границ. Фильм

02:20 Импровизация. Дайджест. Сезон 5. 149-я серия

03:15 Comedy Баттл. 15-я серия

04:05 Открытый микрофон. Сезон 2. 40-я серия - «Финал»

05:20 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 2. 42-я серия

06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 38-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 39-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 40-я серия

08:30 Перезагрузка. 496-я серия

09:00 Универ. Сезон 7. 266-я - 275-я серии

14:00 СашаТаня. 55-я - 61-я серии

17:30 Патриот. Сезон 2. 33-я - 37-я серии

20:00 Исправление и наказание. 8-я серия

20:30 Исправление и наказание. 9-я серия

21:00 Год культуры. Сезон 2. 27-я серия

21:30 Год культуры. Сезон 2. 28-я серия

22:00 Двое на миллион. Сезон 3. 65-я серия

23:00 Женщины против мужчин: Крымские каникулы. Фильм



В программе передач ТНТ возможны изменения.