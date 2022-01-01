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Программа передач СТС на 24 марта 2022 года


Телепрограмма федерального канала СТС на 24 марта 2022 года. В эфире СТС транслируются следующие передачи.

Программа передач СТС на 24 марта

01:15 Неизвестный. Фильм
03:10 Тайна магазина игрушек
04:40 6 кадров
05:30 Мультфильмы
05:40 Сестрица Аленушка и братец Иванушка
05:50 Ералаш. Сезон 1. 209-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 211-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 212-я серия
06:05 Три кота
06:10 Три кота. Тихий час
06:15 Форсаж: Шпионские гонки
06:35 Форсаж: Шпионские гонки
07:00 Том и Джерри
08:00 Модный синдикат
09:00 Воронины. Сезон 24. 17-я - 20-я серии
11:00 Уральские пельмени. #посемейнымобстоятельствам
11:20 Не дрогни! Сезон 1. 5-я серия
12:15 Не дрогни! Сезон 1. 6-я серия
13:10 Люди Икс-2
15:55 Железный человек 3
18:30 Модный синдикат
19:30 Модный синдикат
20:00 Люди Икс: Последняя битва. Фильм
22:05 Новые мутанты. Фильм
23:55 Остров фантазий. Фильм

В программе передач СТС возможны изменения.









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