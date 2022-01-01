Программа передач СТС на 24 марта 2022 года

Телепрограмма федерального канала СТС на 24 марта 2022 года. В эфире СТС транслируются следующие передачи.



Программа передач СТС на 24 марта



01:15 Неизвестный. Фильм

03:10 Тайна магазина игрушек

04:40 6 кадров

05:30 Мультфильмы

05:40 Сестрица Аленушка и братец Иванушка

05:50 Ералаш. Сезон 1. 209-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 211-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 212-я серия

06:05 Три кота

06:10 Три кота. Тихий час

06:15 Форсаж: Шпионские гонки

06:35 Форсаж: Шпионские гонки

07:00 Том и Джерри

08:00 Модный синдикат

09:00 Воронины. Сезон 24. 17-я - 20-я серии

11:00 Уральские пельмени. #посемейнымобстоятельствам

11:20 Не дрогни! Сезон 1. 5-я серия

12:15 Не дрогни! Сезон 1. 6-я серия

13:10 Люди Икс-2

15:55 Железный человек 3

18:30 Модный синдикат

19:30 Модный синдикат

20:00 Люди Икс: Последняя битва. Фильм

22:05 Новые мутанты. Фильм

23:55 Остров фантазий. Фильм



В программе передач СТС возможны изменения.