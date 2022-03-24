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Программа Первого канала на 24 марта. Телепрограмма Первого канала на 24.03.2022


Программа передач федерального Первого канала на 24 марта 2022 года. В телепрограмме Первого канала транслируются следующие передачи.

Программа передач Первого канала на 24 марта

01:00 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:25 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
22:00 «Янычар». 8-я серия
22:55 Большая игра
23:55 «Документальное расследование Михаила Леонтьева «Большая игра». Фильм 4-й

В программе передач Первого канала возможны изменения.









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