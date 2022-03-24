Программа Первого канала на 24 марта. Телепрограмма Первого канала на 24.03.2022

Программа передач федерального Первого канала на 24 марта 2022 года. В телепрограмме Первого канала транслируются следующие передачи.



Программа передач Первого канала на 24 марта



01:00 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал

05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:25 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

22:00 «Янычар». 8-я серия

22:55 Большая игра

23:55 «Документальное расследование Михаила Леонтьева «Большая игра». Фильм 4-й



В программе передач Первого канала возможны изменения.