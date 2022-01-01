Программа передач канала Россия 1 в Москве на сегодня 24 марта

Телепрограмма федерального канала Россия 1 в Москве на сегодня 24 марта 2022 года. В эфире Россия 1 транслируются следующие передачи.



Программа передач Россия 1 на сегодня 24 марта



00:00 Годунов. Продолжение. 8-я серия

01:00 Земский доктор. 5-я и 6-я серии

02:45 Семейный детектив. 39-я серия - «Смертельный маршрут»

03:35 Семейный детектив. 40-я серия - «SMS с того света»

05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

00:00 Годунов. Продолжение. 9-я серия



В программе передач Россия 1 сегодня возможны изменения.