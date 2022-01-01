Программа передач канала Россия 1 в Москве на сегодня 24 марта

Телепрограмма федерального канала Россия 1 в Москве на сегодня 24 марта 2022 года. В эфире Россия 1 транслируются следующие передачи.
Программа передач Россия 1 на сегодня 24 марта
00:00 Годунов. Продолжение. 8-я серия
01:00 Земский доктор. 5-я и 6-я серии
02:45 Семейный детектив. 39-я серия - «Смертельный маршрут»
03:35 Семейный детектив. 40-я серия - «SMS с того света»
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
00:00 Годунов. Продолжение. 9-я серия
В программе передач Россия 1 сегодня возможны изменения.