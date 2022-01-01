Программа передач Матч ТВ на 24 марта 2022 года

Телепрограмма федерального канала Матч ТВ на 24 марта 2022 года. В эфире Матч ТВ транслируются следующие передачи.
Программа передач Матч ТВ на 24 марта
01:00 Все на Матч!
01:40 Есть тема!
02:00 Третий тайм
02:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Автодор» (Саратов) - «ПАРМА-ПАРИБЕТ» (Пермский край)
03:55 Голевая неделя. РФ
04:25 Новости
04:30 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. «Динамо» (Москва) - «Локомотив» (Калининградская область)
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 Специальный репортаж
09:25 Последний из лучших
11:30 Есть тема!
12:30 Новости
12:35 Специальный репортаж
12:55 Главная дорога
14:00 Красный пояс
14:50 Новости
14:55 Красный пояс
16:05 Гонка
18:30 Все на Матч!
19:00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток". «Авангард» - «Металлург». Прямой эфир
21:45 Все на Матч!
22:35 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир. 1/2 финала. Португалия - Турция. Прямой эфир
В программе передач Матч ТВ возможны изменения.