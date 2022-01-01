Программа передач Матч ТВ на 24 марта 2022 года

Телепрограмма федерального канала Матч ТВ на 24 марта 2022 года. В эфире Матч ТВ транслируются следующие передачи.



Программа передач Матч ТВ на 24 марта



01:00 Все на Матч!

01:40 Есть тема!

02:00 Третий тайм

02:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Автодор» (Саратов) - «ПАРМА-ПАРИБЕТ» (Пермский край)

03:55 Голевая неделя. РФ

04:25 Новости

04:30 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. «Динамо» (Москва) - «Локомотив» (Калининградская область)

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:00 Новости

09:05 Специальный репортаж

09:25 Последний из лучших

11:30 Есть тема!

12:30 Новости

12:35 Специальный репортаж

12:55 Главная дорога

14:00 Красный пояс

14:50 Новости

14:55 Красный пояс

16:05 Гонка

18:30 Все на Матч!

19:00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток". «Авангард» - «Металлург». Прямой эфир

21:45 Все на Матч!

22:35 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир. 1/2 финала. Португалия - Турция. Прямой эфир



В программе передач Матч ТВ возможны изменения.