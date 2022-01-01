Программа передач канала НТВ в Москве на сегодня 24 марта

Телепрограмма федерального канала НТВ в Москве на сегодня 24 марта 2022 года. В эфире НТВ транслируются следующие передачи.



Программа передач НТВ на сегодня 24 марта



03:30 Береговая охрана-2. «Фальшивомонетчики», 1-я и 2-я серии

04:55 Возвращение Мухтара-2. «Подкоп». «Фотоохота»

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы 2. «Крайний час», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы 2. «Крайний час», 1-я и 2-я серии

11:00 Морские дьяволы. Судьбы-2. «Наследник», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:15 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Порт. 10-я - 12-я серии

23:15 Сегодня в Москве

23:40 ЧП. Расследование



В программе передач НТВ сегодня возможны изменения.