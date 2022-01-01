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Программа передач канала НТВ в Москве на сегодня 24 марта


Телепрограмма федерального канала НТВ в Москве на сегодня 24 марта 2022 года. В эфире НТВ транслируются следующие передачи.

Программа передач НТВ на сегодня 24 марта

03:30 Береговая охрана-2. «Фальшивомонетчики», 1-я и 2-я серии
04:55 Возвращение Мухтара-2. «Подкоп». «Фотоохота»
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы 2. «Крайний час», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы 2. «Крайний час», 1-я и 2-я серии
11:00 Морские дьяволы. Судьбы-2. «Наследник», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:15 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Порт. 10-я - 12-я серии
23:15 Сегодня в Москве
23:40 ЧП. Расследование

В программе передач НТВ сегодня возможны изменения.









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