Программа передач Домашний на 24 марта 2022 года

Телепрограмма федерального канала Домашний на 24 марта 2022 года. В эфире канала Домашний транслируются следующие передачи.



Программа передач канала Домашний на 24 марта



01:10 Эффект Матроны. История Елены Павловой

06:10 Пять ужинов

06:20 По делам несовершеннолетних

06:30 По делам несовершеннолетних

08:50 Давай разведёмся!

09:50 Тест на отцовство

12:05 Понять. Простить. «Новые соседи». «Пампушка»

13:10 Порча. Тут кто-то есть

13:40 Знахарка. Мотылек

14:15 Верну любимого. Оборотень

14:50 Отпуск в сосновом лесу. 1-я - 4-я серии

19:00 Только по любви. 1-я - 4-я серии

23:15 Женский доктор-2. 57-я серия - «Понять и простить...». 58-я серия - «За всё надо платить»



В программе передач канала Домашний возможны изменения.