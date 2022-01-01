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Программа передач Домашний на 24 марта 2022 года


Телепрограмма федерального канала Домашний на 24 марта 2022 года. В эфире канала Домашний транслируются следующие передачи.

Программа передач канала Домашний на 24 марта

01:10 Эффект Матроны. История Елены Павловой
06:10 Пять ужинов
06:20 По делам несовершеннолетних
06:30 По делам несовершеннолетних
08:50 Давай разведёмся!
09:50 Тест на отцовство
12:05 Понять. Простить. «Новые соседи». «Пампушка»
13:10 Порча. Тут кто-то есть
13:40 Знахарка. Мотылек
14:15 Верну любимого. Оборотень
14:50 Отпуск в сосновом лесу. 1-я - 4-я серии
19:00 Только по любви. 1-я - 4-я серии
23:15 Женский доктор-2. 57-я серия - «Понять и простить...». 58-я серия - «За всё надо платить»

В программе передач канала Домашний возможны изменения.









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