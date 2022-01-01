Программа передач канала РЕН ТВ в Москве на сегодня 24 марта

Телепрограмма федерального канала РЕН ТВ в Москве на сегодня 24 марта 2022 года. В эфире РЕН ТВ транслируются следующие передачи.
Программа передач РЕН ТВ на сегодня 24 марта
00:30 Медвежатник. Фильм
02:40 Самые шокирующие гипотезы
03:30 Тайны Чапман
04:20 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Неизвестная история
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Гениальное ограбление. Фильм
22:10 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
В программе передач РЕН ТВ сегодня возможны изменения.