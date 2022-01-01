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Программа передач ТВЦ на 24 марта 2022 года


Телепрограмма федерального канала ТВЦ на 24 марта 2022 года. В эфире ТВЦ транслируются следующие передачи.

Программа передач ТВЦ на 24 марта

00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:50 90-е. Менты
01:30 Знак качества. Мясные закуски
02:10 Троцкий против Сталина
02:50 Петровка, 38
03:10 Анна-детективъ-5. 1-я серия
03:53 Анна-детективъ-5. 2-я серия
04:35 Валерий Чкалов. Жил-был лётчик
04:35 Валерий Чкалов. Жил-был лётчик
05:20 Мой герой. Роман Прыгунов
06:00 Настроение
08:35 Доктор И... На голодный желудок
09:05 Предлагаемые обстоятельства. 7-я серия - «Белые лилии»
10:07 Предлагаемые обстоятельства. 8-я серия - «Белые лилии»
11:05 Петровка, 38
11:30 События
11:50 Пуаро Агаты Кристи. Убийство в Месопотамии
13:40 Мой герой. Олеся Железняк
14:30 События
14:55 Город новостей
15:10 Анна-детективъ-5. 3-я серия
16:03 Анна-детективъ-5. 4-я серия
16:55 Владимир Басов. Ревнивый Дуремар
17:50 События
18:20 Сельский детектив. Убийство на Ивана Купалу. 1-я серия
19:15 Сельский детектив. Убийство на Ивана Купалу. 2-я серия
20:07 Сельский детектив. Кровь рифмуется с любовью. 1-я серия
21:02 Сельский детектив. Кровь рифмуется с любовью. 2-я серия
22:00 События
22:35 10 самых... Натуральные звёзды
23:05 Актёрские драмы. Жизнь как песня
00:00 События. 25-й час

В программе передач ТВЦ возможны изменения.









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