Программа передач ТВЦ на 24 марта 2022 года

Телепрограмма федерального канала ТВЦ на 24 марта 2022 года. В эфире ТВЦ транслируются следующие передачи.



Программа передач ТВЦ на 24 марта



00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:50 90-е. Менты

01:30 Знак качества. Мясные закуски

02:10 Троцкий против Сталина

02:50 Петровка, 38

03:10 Анна-детективъ-5. 1-я серия

03:53 Анна-детективъ-5. 2-я серия

04:35 Валерий Чкалов. Жил-был лётчик

04:35 Валерий Чкалов. Жил-был лётчик

05:20 Мой герой. Роман Прыгунов

06:00 Настроение

08:35 Доктор И... На голодный желудок

09:05 Предлагаемые обстоятельства. 7-я серия - «Белые лилии»

10:07 Предлагаемые обстоятельства. 8-я серия - «Белые лилии»

11:05 Петровка, 38

11:30 События

11:50 Пуаро Агаты Кристи. Убийство в Месопотамии

13:40 Мой герой. Олеся Железняк

14:30 События

14:55 Город новостей

15:10 Анна-детективъ-5. 3-я серия

16:03 Анна-детективъ-5. 4-я серия

16:55 Владимир Басов. Ревнивый Дуремар

17:50 События

18:20 Сельский детектив. Убийство на Ивана Купалу. 1-я серия

19:15 Сельский детектив. Убийство на Ивана Купалу. 2-я серия

20:07 Сельский детектив. Кровь рифмуется с любовью. 1-я серия

21:02 Сельский детектив. Кровь рифмуется с любовью. 2-я серия

22:00 События

22:35 10 самых... Натуральные звёзды

23:05 Актёрские драмы. Жизнь как песня

00:00 События. 25-й час



В программе передач ТВЦ возможны изменения.