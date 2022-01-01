Программа передач Звезда на 24 марта 2022 года

Телепрограмма федерального канала Звезда на 24 марта 2022 года. В эфире Звезды транслируются следующие передачи.
Программа передач Звезды на 24 марта
01:35 Бармен из «Золотого якоря»
02:55 Группа «А». Охота на шпионов
03:40 Сделано в СССР
03:50 Высший пилотаж. 9-я и 10-я серии
05:20 Высший пилотаж. 11-я и 12-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Белые волки
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Не факт!
14:00 Военные новости
14:05 Высший пилотаж. 13-я - 16-я серии
18:00 Новости дня
18:45 Специальный репортаж
19:00 Открытый эфир
20:40 Война миров. Битва с вирусом
21:25 Код доступа
22:15 Новости дня
22:30 «Между тем» с Наталией Метлиной
22:55 Легенды телевидения. Анна Шилова
23:45 Закон и порядок. Отдел оперативных расследований. 7-я и 8-я серии
В программе передач Звезды возможны изменения.