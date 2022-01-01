Программа передач Звезда на 24 марта 2022 года

Телепрограмма федерального канала Звезда на 24 марта 2022 года. В эфире Звезды транслируются следующие передачи.



Программа передач Звезды на 24 марта



01:35 Бармен из «Золотого якоря»

02:55 Группа «А». Охота на шпионов

03:40 Сделано в СССР

03:50 Высший пилотаж. 9-я и 10-я серии

05:20 Высший пилотаж. 11-я и 12-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Белые волки

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Не факт!

14:00 Военные новости

14:05 Высший пилотаж. 13-я - 16-я серии

18:00 Новости дня

18:45 Специальный репортаж

19:00 Открытый эфир

20:40 Война миров. Битва с вирусом

21:25 Код доступа

22:15 Новости дня

22:30 «Между тем» с Наталией Метлиной

22:55 Легенды телевидения. Анна Шилова

23:45 Закон и порядок. Отдел оперативных расследований. 7-я и 8-я серии



В программе передач Звезды возможны изменения.