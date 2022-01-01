Программа передач Золотая коллекция на 24 марта 2022 года

Телепрограмма федерального канала Мосфильм. Золотая коллекция на 24 марта 2022 года. В эфире Золотой коллекции транслируются следующие передачи.
Программа передач Мосфильм. Золотая коллекция на 24 марта
00:05 Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо
01:40 Иван Васильевич меняет профессию
03:10 Невероятные приключения итальянцев в России
04:45 Тайны следствия, «Родственные узы». Часть 1-я»
05:30 Тайны следствия, «Родственные узы». Часть 2-я»
06:15 Пышка
07:25 Красная палатка
10:10 Тегеран-43
12:55 Парад планет
14:40 Ларец Марии Медичи
16:20 Любовь и голуби
18:10 Тайны следствия, «Домой». Часть 1-я»
19:05 Тайны следствия, «Домой». Часть 2-я»
20:00 Белое солнце пустыни
21:30 Калина красная
23:25 Семь невест ефрейтора Збруева
В программе передач Золотой коллекции возможны изменения.