Программа передач Золотая коллекция на 24 марта 2022 года

Телепрограмма федерального канала Мосфильм. Золотая коллекция на 24 марта 2022 года. В эфире Золотой коллекции транслируются следующие передачи.



Программа передач Мосфильм. Золотая коллекция на 24 марта



00:05 Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо

01:40 Иван Васильевич меняет профессию

03:10 Невероятные приключения итальянцев в России

04:45 Тайны следствия, «Родственные узы». Часть 1-я»

05:30 Тайны следствия, «Родственные узы». Часть 2-я»

06:15 Пышка

07:25 Красная палатка

10:10 Тегеран-43

12:55 Парад планет

14:40 Ларец Марии Медичи

16:20 Любовь и голуби

18:10 Тайны следствия, «Домой». Часть 1-я»

19:05 Тайны следствия, «Домой». Часть 2-я»

20:00 Белое солнце пустыни

21:30 Калина красная

23:25 Семь невест ефрейтора Збруева



В программе передач Золотой коллекции возможны изменения.