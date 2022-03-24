Программа 1 канала на 25 марта. Телепрограмма 1 канала на сегодня

Программа передач 1 канала на 25 марта 2022 года. В эфире 1 канала транслируются следующие передачи.



Программа передач 1 канала на 25 марта



01:00 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал

05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:25 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

22:00 «Голос. Дети». Новый сезон. Сезон 9

23:35 «Горячий лед». Кубок Первого канала по фигурному катанию с участием лучших фигуристов мира



В программе передач 1 канала возможны изменения.