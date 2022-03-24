Программа 1 канала на 25 марта. Телепрограмма 1 канала на сегодня

Программа передач 1 канала на 25 марта 2022 года. В эфире 1 канала транслируются следующие передачи.
Программа передач 1 канала на 25 марта
01:00 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:25 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
22:00 «Голос. Дети». Новый сезон. Сезон 9
23:35 «Горячий лед». Кубок Первого канала по фигурному катанию с участием лучших фигуристов мира
В программе передач 1 канала возможны изменения.