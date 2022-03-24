Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Программа Россия 1 на 25 марта. Телепрограмма Россия 1 на 25 марта 2022 года


Программа передач Россия 1 на 25 марта 2022 года. В телепрограмме Россия 1 запланированы следующие передачи.

Программа передач Россия 1 на 25 марта

00:00 Годунов. Продолжение. 9-я серия
01:00 Земский доктор. 7-я и 8-я серии
02:45 Семейный детектив. 41-я серия - «Гопник и мажор»
03:35 Семейный детектив. 42-я серия - «Любовный напиток»
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
00:00 Человеческий фактор

В программе передач Россия 1 возможны изменения.









  • Программа Россия 1 на 24 марта. Телепрограмма Россия 1 на 24.03.2022
  • Программа передач Россия 1 на 23 марта 2022 года
  • Программа передач Россия 1 на 22 марта 2022 года
  • Программа передач Россия 1 на 21 марта 2022 года
  • Программа передач Россия 1 на 20 марта 2022 года
    •




    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 24 марта 2022 по каналам ТВ

    Расписание телетрансляций плей-офф КХЛ 2022

    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2022 будут вести три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.

    Расписание плей-офф КХЛ 2021/2022. Результаты матчей

    Плей-офф КХЛ 2022

    В плей-офф КХЛ 2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

    Вашингтон Кэпиталз в НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей

    Вашингтон Кэпиталз

    Расписание матчей «Вашингтон Кэпиталз» в сезоне Национальной хоккейной лиги 2021/2022. Результаты игр, текущий состав, зарплаты хоккеистов.

    Расписание трансляций чемпионата России по лыжам 2022 в Сыктывкаре

    Чемпионат России по лыжным гонкам 2022

    С 26 марта по 3 апреля в Сыктывкаре состоится чемпионат России по лыжным гонкам.

    100 лучших снайперов за всю историю НХЛ

    Лучшие снайперы НХЛ

    В списке 100 лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю семеро россиян - Александр Овечкин, Сергей Федоров, Александр Могильный, Павел Буре, Алексей Ковалев, Илья Ковальчук и Евгений Малкин.









    Гороскоп на 25 марта 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы...
    Карта Украины с городами и областями на русском, карта Украины с ДНР и ЛНР
    Где находится Харьков (Изюм) на карте Украины, карта Харькова
    НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей на 24 марта 2022 года
    «Металлург» - «Авангард». 24 марта 2022. 4-й матч серии плей-офф КХЛ
    СКА - «Спартак». 24 марта 2022. 4-й матч серии плей-офф КХЛ
    24 марта 2022 года. Какой день недели, знак зодиака, фаза луны, долгота дня, сколько дней до Пасхи
    Какой праздник 25 марта 2022 года. Какой сегодня церковный праздник
    Какие бренды уходят из России. Список компаний, покинувших Россию на 24 марта 2022
    ЦСКА - «Динамо» Москва. 1/4 финала. Результаты всех матчей серии плей-офф КХЛ 2022
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru