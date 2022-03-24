Программа Россия 1 на 25 марта. Телепрограмма Россия 1 на 25 марта 2022 года

Программа передач Россия 1 на 25 марта 2022 года. В телепрограмме Россия 1 запланированы следующие передачи.
Программа передач Россия 1 на 25 марта
00:00 Годунов. Продолжение. 9-я серия
01:00 Земский доктор. 7-я и 8-я серии
02:45 Семейный детектив. 41-я серия - «Гопник и мажор»
03:35 Семейный детектив. 42-я серия - «Любовный напиток»
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
00:00 Человеческий фактор
В программе передач Россия 1 возможны изменения.