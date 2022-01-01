Программа НТВ на 25 марта. Телепрограмма НТВ на 25 марта 2022 года

Программа передач НТВ на 25 марта 2022 года. В телепрограмме канала запланированы следующие передачи.
Программа передач НТВ на 25 марта
00:20 Поздняков
00:30 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет наука избавит нас от стресса
01:30 Пёс-3. «Бриллианты навсегда». «Рокировка»
03:20 Береговая охрана-2. «Спецзадание», 1-я и 2-я серии
04:50 Возвращение Мухтара-2. «Велик». «Высокое окно»
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим. Сезон 2
09:25 Морские дьяволы 4. Беглец
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы 4. Беглец
11:00 Морские дьяволы. Судьбы-2. «Пропавший», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:15 Сегодня в Москве
16:45 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Жди меня
21:00 Страна талантов
23:40 «Своя правда» с Романом Бабаяном
В программе передач НТВ возможны изменения.