Программа НТВ на 25 марта. Телепрограмма НТВ на 25 марта 2022 года

Программа передач НТВ на 25 марта 2022 года. В телепрограмме канала запланированы следующие передачи.



Программа передач НТВ на 25 марта



00:20 Поздняков

00:30 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет наука избавит нас от стресса

01:30 Пёс-3. «Бриллианты навсегда». «Рокировка»

03:20 Береговая охрана-2. «Спецзадание», 1-я и 2-я серии

04:50 Возвращение Мухтара-2. «Велик». «Высокое окно»

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим. Сезон 2

09:25 Морские дьяволы 4. Беглец

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы 4. Беглец

11:00 Морские дьяволы. Судьбы-2. «Пропавший», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:15 Сегодня в Москве

16:45 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Жди меня

21:00 Страна талантов

23:40 «Своя правда» с Романом Бабаяном



В программе передач НТВ возможны изменения.