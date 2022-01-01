Программа Матч ТВ на 25 марта. Телепрограмма Матч ТВ на 25 марта 2022 года

Программа передач Матч ТВ на 25 марта 2022 года. В телепрограмме Матч ТВ запланированы следующие передачи.



Программа передач Матч ТВ на 25 марта



00:45 Все на Матч!

01:40 Есть тема!

02:00 Наши иностранцы

02:25 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир. Бразилия - Чили. Прямой эфир

04:25 Новости

04:30 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Белогорье» (Белгород)

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:00 Новости

09:05 Специальный репортаж

09:25 Красный пояс

11:30 Есть тема!

12:30 Новости

12:35 Специальный репортаж

12:55 Главная дорога

14:00 Ж.К.В.Д

14:50 Новости

14:55 Ж.К.В.Д

16:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир. Обзор

16:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». «Трактор» - «Салават Юлаев». Прямой эфир

19:15 Все на Матч!

20:00 РецепТура

20:30 Смешанные единоборства. Ю. Шуаев - Г. Пономарев. AMC Fight Nights. Прямой эфир из Астрахани

23:30 Все на Матч!

00:15 Точная ставка

00:35 Дом камней

01:10 Фристайл. Футбольные безумцы

02:00 РецепТура

02:25 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир. Аргентина - Венесуэла. Прямой эфир

04:25 Новости

04:30 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. «Динамо» (Москва) - «Енисей» (Красноярск)



В программе передач Матч ТВ возможны изменения.