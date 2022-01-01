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Программа Матч ТВ на 25 марта. Телепрограмма Матч ТВ на 25 марта 2022 года


Программа передач Матч ТВ на 25 марта 2022 года. В телепрограмме Матч ТВ запланированы следующие передачи.

Программа передач Матч ТВ на 25 марта

00:45 Все на Матч!
01:40 Есть тема!
02:00 Наши иностранцы
02:25 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир. Бразилия - Чили. Прямой эфир
04:25 Новости
04:30 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Белогорье» (Белгород)
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 Специальный репортаж
09:25 Красный пояс
11:30 Есть тема!
12:30 Новости
12:35 Специальный репортаж
12:55 Главная дорога
14:00 Ж.К.В.Д
14:50 Новости
14:55 Ж.К.В.Д
16:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир. Обзор
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». «Трактор» - «Салават Юлаев». Прямой эфир
19:15 Все на Матч!
20:00 РецепТура
20:30 Смешанные единоборства. Ю. Шуаев - Г. Пономарев. AMC Fight Nights. Прямой эфир из Астрахани
23:30 Все на Матч!
00:15 Точная ставка
00:35 Дом камней
01:10 Фристайл. Футбольные безумцы
02:00 РецепТура
02:25 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир. Аргентина - Венесуэла. Прямой эфир
04:25 Новости
04:30 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. «Динамо» (Москва) - «Енисей» (Красноярск)

В программе передач Матч ТВ возможны изменения.









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