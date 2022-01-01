Программа ТНТ на 25 марта. Телепрограмма ТНТ на 25 марта 2022 года

Программа передач ТНТ на 25 марта 2022 года. В телепрограмме ТНТ запланированы следующие передачи.



Программа передач ТНТ на 25 марта



00:25 Женщины против мужчин. Фильм

02:00 Импровизация. Сезон 5. 150-я серия

02:55 Импровизация. Сезон 5. 151-я серия

03:45 Comedy Баттл. 16-я серия

04:35 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 2. 43-я серия

05:20 Однажды в России. Спецдайджест. 41-я - 44-я серии

09:00 Универ. Сезон 7. 276-я - 285-я серии

14:00 СашаТаня. 62-я - 69-я серии

18:00 Однажды в России. Спецдайджест. 49-я серия

19:00 Однажды в России. Спецдайджест. 50-я серия

20:00 Однажды в России. Сезон 8. 205-я серия

21:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 734-я серия

22:00 Comedy Баттл. 8-я серия

23:00 Импровизация. Команды. Сезон 4. 48-я серия

00:00 Такое кино! 414-я серия



В программе передач ТНТ возможны изменения.