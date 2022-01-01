Программа ТНТ на 25 марта. Телепрограмма ТНТ на 25 марта 2022 года

Программа передач ТНТ на 25 марта 2022 года. В телепрограмме ТНТ запланированы следующие передачи.
Программа передач ТНТ на 25 марта
00:25 Женщины против мужчин. Фильм
02:00 Импровизация. Сезон 5. 150-я серия
02:55 Импровизация. Сезон 5. 151-я серия
03:45 Comedy Баттл. 16-я серия
04:35 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 2. 43-я серия
05:20 Однажды в России. Спецдайджест. 41-я - 44-я серии
09:00 Универ. Сезон 7. 276-я - 285-я серии
14:00 СашаТаня. 62-я - 69-я серии
18:00 Однажды в России. Спецдайджест. 49-я серия
19:00 Однажды в России. Спецдайджест. 50-я серия
20:00 Однажды в России. Сезон 8. 205-я серия
21:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 734-я серия
22:00 Comedy Баттл. 8-я серия
23:00 Импровизация. Команды. Сезон 4. 48-я серия
00:00 Такое кино! 414-я серия
В программе передач ТНТ возможны изменения.