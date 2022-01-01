Программа СТС на 25 марта. Телепрограмма СТС на 25 марта 2022 года

Программа передач СТС на 25 марта 2022 года. В телепрограмме СТС запланированы следующие передачи.
Программа передач СТС на 25 марта
02:00 Нищеброды. Фильм
03:25 Воронины. Сезон 18. 9-я - 12-я серии
05:00 6 кадров
05:25 Петух и краски
05:40 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 214-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 216-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 218-я серия
06:05 Три кота. Кто виноват?
06:10 Три кота. Аттракционы
06:15 Форсаж: Шпионские гонки
06:40 Форсаж: Шпионские гонки
07:00 Том и Джерри
08:00 Модный синдикат. Сезон 1. 12-я серия
08:30 Модный синдикат
09:00 Воронины. Сезон 24. 19-я - 22-я серии
11:00 Люди Икс: Последняя битва
13:15 Уральские пельмени. «Хочу все ржать!», 3-я часть
14:45 Уральские пельмени. Лето - это маленькая жесть
16:20 Уральские пельмени. Нервное сентября
17:55 Уральские пельмени. Чем торт не шутит
19:25 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Ф»
20:55 Полтора шпиона. Фильм
23:05 Быстрее пули. Фильм
В программе передач СТС возможны изменения.