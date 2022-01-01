Программа СТС на 25 марта. Телепрограмма СТС на 25 марта 2022 года

Программа передач СТС на 25 марта 2022 года. В телепрограмме СТС запланированы следующие передачи.



Программа передач СТС на 25 марта



02:00 Нищеброды. Фильм

03:25 Воронины. Сезон 18. 9-я - 12-я серии

05:00 6 кадров

05:25 Петух и краски

05:40 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 214-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 216-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 218-я серия

06:05 Три кота. Кто виноват?

06:10 Три кота. Аттракционы

06:15 Форсаж: Шпионские гонки

06:40 Форсаж: Шпионские гонки

07:00 Том и Джерри

08:00 Модный синдикат. Сезон 1. 12-я серия

08:30 Модный синдикат

09:00 Воронины. Сезон 24. 19-я - 22-я серии

11:00 Люди Икс: Последняя битва

13:15 Уральские пельмени. «Хочу все ржать!», 3-я часть

14:45 Уральские пельмени. Лето - это маленькая жесть

16:20 Уральские пельмени. Нервное сентября

17:55 Уральские пельмени. Чем торт не шутит

19:25 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Ф»

20:55 Полтора шпиона. Фильм

23:05 Быстрее пули. Фильм



В программе передач СТС возможны изменения.