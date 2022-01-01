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Программа РЕН ТВ на 25 марта. Телепрограмма РЕН ТВ на 25 марта 2022 года


Программа передач РЕН ТВ на 25 марта 2022 года. В телепрограмме РЕН ТВ запланированы следующие передачи.

Программа передач РЕН ТВ на 25 марта

00:30 Открытое море: новые жертвы
02:05 Самые шокирующие гипотезы
02:55 Тайны Чапман
04:30 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Агент Ева. Фильм
21:50 Дежавю. Фильм

В программе передач РЕН ТВ возможны изменения.









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