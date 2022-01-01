Программа Звезда на 25 марта. Телепрограмма Звезда на 25 марта 2022 года

Программа передач канала Звезда на 25 марта 2022 года. В телепрограмме канала Звезда запланированы следующие передачи.
Программа передач канала Звезда на 25 марта
01:35 Неисправимый лгун. Фильм
02:50 После премьеры - расстрел. История одного предательства
03:35 Сделано в СССР
03:50 Высший пилотаж. 13-я - 16-я серии
06:50 Первый после Бога
09:00 Новости дня
09:20 Первый после Бога
09:50 Убить Сталина. 1-я - 4-я серии
13:00 Новости дня
13:25 Убить Сталина. 1-я - 4-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Убить Сталина. 1-я - 4-я серии
14:50 Убить Сталина. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:40 Убить Сталина. 5-я - 8-я серии
20:05 Приступить к ликвидации
22:15 Новости дня
22:30 Приступить к ликвидации. Фильм
23:10 Десять фотографий
00:00 Берегите женщин. Фильм
В программе передач канала Звезда возможны изменения.