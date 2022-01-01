Программа Звезда на 25 марта. Телепрограмма Звезда на 25 марта 2022 года

Программа передач канала Звезда на 25 марта 2022 года. В телепрограмме канала Звезда запланированы следующие передачи.



Программа передач канала Звезда на 25 марта



01:35 Неисправимый лгун. Фильм

02:50 После премьеры - расстрел. История одного предательства

03:35 Сделано в СССР

03:50 Высший пилотаж. 13-я - 16-я серии

06:50 Первый после Бога

09:00 Новости дня

09:20 Первый после Бога

09:50 Убить Сталина. 1-я - 4-я серии

13:00 Новости дня

13:25 Убить Сталина. 1-я - 4-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Убить Сталина. 1-я - 4-я серии

14:50 Убить Сталина. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:40 Убить Сталина. 5-я - 8-я серии

20:05 Приступить к ликвидации

22:15 Новости дня

22:30 Приступить к ликвидации. Фильм

23:10 Десять фотографий

00:00 Берегите женщин. Фильм



В программе передач канала Звезда возможны изменения.