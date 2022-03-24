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Программа 1 канала на 26 марта. Телепрограмма 1 канала на 26 марта 2022 марта


Программа передач 1 канала на 26 марта 2022 года. В эфире 1 канала транслируются следующие передачи.

Программа передач 1 канала на 26 марта

01:05 Информационный канал
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Чемпионат России по лыжным гонкам-2022 с участием лучших лыжников мира. Мужчины/Женщины. Спринт. Прямой эфир
13:30 «Мосгаз». Новое дело майора Черкасова". Формула мести
17:45 «Горячий лед». Кубок Первого канала по фигурному катанию с участием лучших фигуристов мира. Прямой эфир
21:00 Время
22:00 Экипаж. Фильм

В программе передач 1 канала возможны изменения.









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