Программа 1 канала на 26 марта. Телепрограмма 1 канала на 26 марта 2022 марта

Программа передач 1 канала на 26 марта 2022 года. В эфире 1 канала транслируются следующие передачи.



Программа передач 1 канала на 26 марта



01:05 Информационный канал

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Чемпионат России по лыжным гонкам-2022 с участием лучших лыжников мира. Мужчины/Женщины. Спринт. Прямой эфир

13:30 «Мосгаз». Новое дело майора Черкасова". Формула мести

17:45 «Горячий лед». Кубок Первого канала по фигурному катанию с участием лучших фигуристов мира. Прямой эфир

21:00 Время

22:00 Экипаж. Фильм



В программе передач 1 канала возможны изменения.