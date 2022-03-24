Программа Россия 1 на 26 марта. Телепрограмма Россия 1 на 26 марта 2022 года

Программа передач Россия 1 на 26 марта 2022 года. В телепрограмме Россия 1 запланированы следующие передачи.
Программа передач Россия 1 на 26 марта
00:00 Человеческий фактор. Фильм
03:20 Лесное озеро. Фильм
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды. Московская область. Лечо
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:00 Утомленные солнцем-2. Предстояние. Фильм
14:00 Вести
15:00 Утомленные солнцем-2. Предстояние. Фильм
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей!
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Несчастный случай. Фильм
В программе передач Россия 1 возможны изменения.