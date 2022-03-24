Программа Россия 1 на 26 марта. Телепрограмма Россия 1 на 26 марта 2022 года

Программа передач Россия 1 на 26 марта 2022 года. В телепрограмме Россия 1 запланированы следующие передачи.



Программа передач Россия 1 на 26 марта



00:00 Человеческий фактор. Фильм

03:20 Лесное озеро. Фильм

05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды. Московская область. Лечо

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

12:00 Утомленные солнцем-2. Предстояние. Фильм

14:00 Вести

15:00 Утомленные солнцем-2. Предстояние. Фильм

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей!

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Несчастный случай. Фильм



В программе передач Россия 1 возможны изменения.