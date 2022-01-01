Программа ТВЦ на 26 марта. Телепрограмма ТВЦ на 26 марта 2022 года

Программа передач ТВЦ на 26 марта 2022 года. В телепрограмме ТВЦ запланированы следующие передачи.
Программа передач ТВЦ на 26 марта
00:20 Конец сезона. Фильм
01:50 За витриной универмага. Фильм
03:20 Петровка, 38
03:35 Пуаро Агаты Кристи. Убийство в Месопотамии
05:10 Преступления, которых не было
05:50 Красавица и воры. 1-я серия
06:33 Красавица и воры. 2-я серия
07:15 Православная энциклопедия. Право на ошибку. Продолжение разговора. Путешествие в Свияжск. «Философия - служанка богословия»
07:45 Фактор жизни. Музей для инвалидов
08:10 Орлинская. Стрелы Нептуна. 1-я серия
09:03 Орлинская. Стрелы Нептуна. 2-я серия
10:00 Самый вкусный день. Владимир Павлов
10:30 Москва резиновая
10:55 Высота
11:30 События
11:45 Высота
13:05 Там, где не бывает снега. 1-я серия
13:49 Там, где не бывает снега. 2-я серия
14:30 События
14:45 Там, где не бывает снега. 3-я серия
15:58 Там, где не бывает снега. 4-я серия
17:10 Сладкая месть. 1-я серия
18:06 Сладкая месть. 2-я серия
19:03 Сладкая месть. 3-я серия
20:01 Сладкая месть. 4-я серия
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым»
22:10 Право знать!
23:35 События
23:45 Обжалованию не подлежит. Гармонист
В программе передач ТВЦ возможны изменения.