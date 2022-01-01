Программа ТВЦ на 26 марта. Телепрограмма ТВЦ на 26 марта 2022 года

Программа передач ТВЦ на 26 марта 2022 года. В телепрограмме ТВЦ запланированы следующие передачи.



Программа передач ТВЦ на 26 марта



00:20 Конец сезона. Фильм

01:50 За витриной универмага. Фильм

03:20 Петровка, 38

03:35 Пуаро Агаты Кристи. Убийство в Месопотамии

05:10 Преступления, которых не было

05:50 Красавица и воры. 1-я серия

06:33 Красавица и воры. 2-я серия

07:15 Православная энциклопедия. Право на ошибку. Продолжение разговора. Путешествие в Свияжск. «Философия - служанка богословия»

07:45 Фактор жизни. Музей для инвалидов

08:10 Орлинская. Стрелы Нептуна. 1-я серия

09:03 Орлинская. Стрелы Нептуна. 2-я серия

10:00 Самый вкусный день. Владимир Павлов

10:30 Москва резиновая

10:55 Высота

11:30 События

11:45 Высота

13:05 Там, где не бывает снега. 1-я серия

13:49 Там, где не бывает снега. 2-я серия

14:30 События

14:45 Там, где не бывает снега. 3-я серия

15:58 Там, где не бывает снега. 4-я серия

17:10 Сладкая месть. 1-я серия

18:06 Сладкая месть. 2-я серия

19:03 Сладкая месть. 3-я серия

20:01 Сладкая месть. 4-я серия

21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым»

22:10 Право знать!

23:35 События

23:45 Обжалованию не подлежит. Гармонист



В программе передач ТВЦ возможны изменения.