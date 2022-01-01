Программа НТВ на 26 марта. Телепрограмма НТВ на 26 марта 2022 года

Программа передач НТВ на 26 марта 2022 года. В телепрограмме канала запланированы следующие передачи.



Программа передач НТВ на 26 марта



01:30 Захар Прилепин. Уроки русского

01:55 Квартирный вопрос

02:50 Береговая охрана-2. «Ралли», 1-я и 2-я серии. «Игра на опережение», 1-я серия

05:05 ЧП. Расследование

05:30 Дальнобойщик. Фильм

07:20 Смотр

08:00 Сегодня

08:20 Готовим с Алексеем Зиминым

08:50 Поедем, поедим!

09:30 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым»

12:00 Квартирный вопрос.

13:05 Однажды...

14:00 Своя игра

15:00 Следствие вели...

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20:30 Ты не поверишь!

21:30 Секрет на миллион. Александр Семчев

23:35 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном



В программе передач НТВ возможны изменения.