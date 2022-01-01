Программа НТВ на 26 марта. Телепрограмма НТВ на 26 марта 2022 года

Программа передач НТВ на 26 марта 2022 года. В телепрограмме канала запланированы следующие передачи.
Программа передач НТВ на 26 марта
01:30 Захар Прилепин. Уроки русского
01:55 Квартирный вопрос
02:50 Береговая охрана-2. «Ралли», 1-я и 2-я серии. «Игра на опережение», 1-я серия
05:05 ЧП. Расследование
05:30 Дальнобойщик. Фильм
07:20 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Готовим с Алексеем Зиминым
08:50 Поедем, поедим!
09:30 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым»
12:00 Квартирный вопрос.
13:05 Однажды...
14:00 Своя игра
15:00 Следствие вели...
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:30 Ты не поверишь!
21:30 Секрет на миллион. Александр Семчев
23:35 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
В программе передач НТВ возможны изменения.