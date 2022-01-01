Программа Матч ТВ на 26 марта. Телепрограмма Матч ТВ на 26 марта 2022 года

Программа передач Матч ТВ на 26 марта 2022 года. В телепрограмме Матч ТВ запланированы следующие передачи.
Программа передач Матч ТВ на 26 марта
00:15 Точная ставка
00:35 Дом камней
01:10 Фристайл. Футбольные безумцы
03:40 РецепТура
04:10 Специальный репортаж
04:25 Новости
04:30 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. «Динамо» (Москва) - «Енисей» (Красноярск)
06:00 Профессиональный бокс. Р. Проводников - Х. Л. Кастильо
06:25 Смешанные единоборства. Open FC. Р. Проводников - А. Багаутинов
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:25 Новости
09:30 Маша и Медведь
10:00 Лыжные гонки. Чемпионат России. Спринт. Прямой эфир из Сыктывкара
11:50 Новости
11:55 Смешанные единоборства. One FC. Н.-О. Гайянгадао - Ф. Лобо. К. Петчйинди - Х. Акимото
14:30 Все на Матч!
14:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». «Металлург» - «Авангард». Прямой эфир
17:15 Все на Матч!
17:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад». СКА - «Спартак». Прямой эфир
19:45 Все на Матч!
20:30 Смешанные единоборства. One FC. Н.-О. Гайянгадао - Ф. Лобо
21:00 Смешанные единоборства. АСА. А. Вагаев - У. Гаджидаудов. М. Бибулатов - О. Борисов. Прямой эфир из Грозного
23:30 Все на Матч!
В программе передач Матч ТВ возможны изменения.