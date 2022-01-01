Программа РЕН ТВ на 26 марта. Телепрограмма РЕН ТВ на 26 марта 2022 года

Программа передач РЕН ТВ на 26 марта 2022 года. В телепрограмме РЕН ТВ запланированы следующие передачи.



Программа передач РЕН ТВ на 26 марта



00:15 Опасный соблазн. Фильм

02:10 Последствия. Фильм

03:50 Невероятно интересные истории

06:35 Алиса в Стране чудес

08:30 О вкусной и здоровой пище

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 Знаете ли вы, что?

12:00 Наука и техника

13:05 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:05 СОВБЕЗ

15:05 Документальный спецпроект. Тайные агенты украинского режима

16:10 Засекреченные списки. Кто на самом деле пострадает от санкций?

17:15 Черная Пантера. Фильм

19:55 Доктор Стрэндж. Фильм

22:05 Человек-муравей. Фильм



В программе передач РЕН ТВ возможны изменения.