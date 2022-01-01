Программа РЕН ТВ на 26 марта. Телепрограмма РЕН ТВ на 26 марта 2022 года

Программа передач РЕН ТВ на 26 марта 2022 года. В телепрограмме РЕН ТВ запланированы следующие передачи.
Программа передач РЕН ТВ на 26 марта
00:15 Опасный соблазн. Фильм
02:10 Последствия. Фильм
03:50 Невероятно интересные истории
06:35 Алиса в Стране чудес
08:30 О вкусной и здоровой пище
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 Знаете ли вы, что?
12:00 Наука и техника
13:05 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:05 СОВБЕЗ
15:05 Документальный спецпроект. Тайные агенты украинского режима
16:10 Засекреченные списки. Кто на самом деле пострадает от санкций?
17:15 Черная Пантера. Фильм
19:55 Доктор Стрэндж. Фильм
22:05 Человек-муравей. Фильм
В программе передач РЕН ТВ возможны изменения.